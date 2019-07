Troppo caldo, nell'ambulanza 'esplode' il tablet. Riccardi: è una fake news

Si apre un nuovo 'caso' in ambito sanitario. Al centro della querelle i tablet utilizzati sulle ambulanze per geo-localizzare le chiamate al 112. Walter Zalukar, presidente dell'Associazione Costituzione 32 denuncia: "Sabato 6 luglio su un’ambulanza in servizio a Palmanova è esplosa la batteria del tablet in dotazione. Fortunatamente l'incidente è avvenuto quando a bordo non c'era nessun operatore e non si sono sviluppate fiamme, ma l’episodio conferma la pericolosità d’uso di questo strumento in giornate calde e assolate".

"Alcune settimane fa a Trieste erano stati disinstallati tutti i tablet in dotazione sulle ambulanze e/o automediche, perché ci era accorti che non sopportavano l’esposizione al sole e, quindi, erano a rischio. Non si comprende perché tale provvedimento non sia stato adottato per tutte le ambulanze della Regione", si chiede ancora Zalukar. "Così facendo si mette a rischio la sicurezza dei mezzi e degli operatori", ha rilevato la Fials, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, in una nota trasmessa ai vertici dell'Arcs, l'Azienda regionale di coordinamento per la Salute.

"Questo è un altro preoccupante segnale di come viene gestito il sistema di soccorso della nostra regione" prosegue Zalukar. "Trascurare il rischio di esplosione in apparecchi montati sulle autoambulanze genera legittimi sospetti sugli standard di sicurezza. A ciò si aggiunge la preoccupazione sulle ricadute operative che avrà la carenza dei tablet, visto che tra i presupposti funzionali della Centrale unica 112 c'è l’esistenza del sistema di comunicazione e navigazione, di cui i tablet sono parte integrante e insostituibile. I ritardi di soccorso dovuti a errori di localizzazione si ripetono con preoccupante frequenza da quando è stato attivato il combinato disposto Nue 112-Sores 118 a Palmanova" conclude il presidente. "Ora che anche le tecnologie di comunicazione e navigazione sono rese inutilizzabili e considerato che gli operatori di Palmanova non hanno conoscenza dei singoli territori, cosa succederà?".

La dura replica dell'assessore alla salute Riccardi

"È completamente priva di fondamento la fake news relativa a una presunta esplosione di una batteria di tablet installato su un'ambulanza in servizio a Palmanova. Chi ha diffuso queste storture dovrà assumersi la responsabilità delle sue azioni. Mai nascondere la verità e avere paura di ciò che non funziona, ma raccontare la non verità è inaccettabile. Si tratta di atti irresponsabili ai quali dare immediatamente una risposta dura". Questa la decisa presa di posizione del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi rispetto a quanto affermato via canali web e social da una associazione non riconosciuta di Trieste.

Insiel, che fornisce le apparecchiature montate sulle ambulanze in aggiunta alle dotazioni radio-telefoniche per gestire le missioni dei mezzi, precisa che non risultano segnalazioni di problemi di questa portata sui tablet Datcom. Nei giorni scorsi un dispositivo montato su una ambulanza presentava un leggero rigonfiamento sulla parte posteriore, tanto che il tablet è stato mandato in assistenza e sostituito.

"Il rapporto che abbiamo ricevuto dal Primario del Pronto soccorso di Palmanova - conferma Riccardi - è il seguente: a bordo di un'ambulanza in dotazione a Palmanova la parte posteriore di un tablet si è rigonfiata per la dilatazione della batteria e il dispositivo si è distaccato dal supporto. Non c'è stata alcuna conseguenza per l'equipaggio. Il tablet si manteneva funzionante. È stato un inconveniente tecnico senza alcuna rilevanza operativa né alcun rischio per gli operatori".

"Chi intende danneggiare il sistema della salute pensando di mettere in allarme gli operatori con notizie false - conclude il vicegovernatore - deve rendersi conto che è sulla strada sbagliata. Avvieremo tutte le verifiche del caso per capire se ci sono i termini per agire duramente contro questi atteggiamenti".