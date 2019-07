Troppo caldo, nell'ambulanza 'esplode' il tablet

Sabato 6 luglio su un’ambulanza in servizio a Palmanova è esplosa la batteria del tablet in dotazione. "Fortunatamente l'incidente è avvenuto quando a bordo non c'era nessun operatore e non si sono sviluppate fiamme, ma l’episodio conferma la pericolosità d’uso di questo strumento in giornate calde e assolate", denuncia Walter Zalukar, presidente dell'Associazione Costituzione 32. "Alcune settimane fa a Trieste erano stati disinstallati tutti i tablet in dotazione sulle ambulanze e/o automediche, perché ci era accorti che non sopportavano l’esposizione al sole e, quindi, erano a rischio. Non si comprende perché tale provvedimento non sia stato adottato per tutte le ambulanze della Regione", si chiede ancora Zalukar. "Così facendo si mette a rischio la sicurezza dei mezzi e degli operatori", ha rilevato la Fials, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, in una nota trasmessa ai vertici dell'Arcs, l'Azienda regionale di coordinamento per la Salute, che contesta la ricostruzione fornita sull'episodio.

"Questo è un altro preoccupante segnale di come viene gestito il sistema di soccorso della nostra regione" prosegue Zalukar. "Trascurare il rischio di esplosione in apparecchi montati sulle autoambulanze genera legittimi sospetti sugli standard di sicurezza. A ciò si aggiunge la preoccupazione sulle ricadute operative che avrà la carenza dei tablet, visto che tra i presupposti funzionali della Centrale unica 112 c'è l’esistenza del sistema di comunicazione e navigazione, di cui i tablet sono parte integrante e insostituibile. I ritardi di soccorso dovuti a errori di localizzazione si ripetono con preoccupante frequenza da quando è stato attivato il combinato disposto Nue 112-Sores 118 a Palmanova" conclude il presidente. "Ora che anche le tecnologie di comunicazione e navigazione sono rese inutilizzabili e considerato che gli operatori di Palmanova non hanno conoscenza dei singoli territori, cosa succederà?".