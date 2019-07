Troppo caldo, operaio sviene al lavoro

A causa delle alte temperature, a San Daniele del Friuli un operaio è stato trovato svenuto su un macchinario. E' stato portato in ospedale. Si tratta di un giovane della zona. L'allarme è scattato nella prima serata di ieri, nella sede di un'azienda che opera lungo via Nazionale.

L'operaio ha perso i sensi per un "colpo di calore" e si è accasciato. Soccorso da un'ambulanza, è stato accolto in pronto soccorso dove ha ripreso conoscenza, ma è stato trattenuto comunque per qualche tempo in osservazione.