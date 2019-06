Troppo caldo, sciopero all'Electrolux

Troppo caldo in fabbrica e così i dipendenti dell’Electrolux di Porcia oggi hanno incrociato le braccia per mezzora in totale. Il termometro segnava 35 gradi e lavorare in quelle condizioni per troppo tempo diventava difficile. “Abbiamo allungato le pause di qualche minuto, in particolare quella del pranzo, passando dai 40 ai 50 minuti – racconta Walter Zoccolan rappresentante della Fiom Cigl -. Lo avevamo chiesto ai vertici dell’azienda ma ci è stato negato perché non sussistevano, a loro dire, le condizioni. Ci è stata data però la frutta, come da accordi”.

In realtà già ieri i lavoratori avevano manifestato disagio, ma avevano stretto i denti sperando in un’apertura da parte della dirigenza. Al no, è scattato lo sciopero, che sarà riproposto anche domani, anche se con un minutaggio differente, visto che ci saranno solo turni da 6 ore: 6-12 e 12-18, per cui non è prevista la pausa mensa. In tutto, venerdì i lavoratori si asterranno dal lavoro per una quindicina di minuti.

E in futuro? “Se farà ancora così caldo – spiega Zoccolan – siamo pronti a fermarci ancora. Da metà luglio a metà agosto, tuttavia, ci sarà solo il turno della mattia, per cui la situazione potrebbe essere più gestibile. In ogni caso speriamo l’azienda comprenda quanto difficile, anche a livello psicologico, stare in linea, con questo caldo, mentre si lavora in ambienti surriscaldati”.