Truffa dei mobili, la rete si allarga

L’indagine della Guardia di Finanza di Pordenone è soltanto all’inizio, ma più il tempo passa e più emergono indizi che fanno pensare a una vera e propria truffa, ben organizzata, sui mobili.

Quelli venduti da un’azienda che ha sede a Brugnera e Trieste, incassando lauti anticipi, e mai consegnati. Sul caso, stanno affiorando una serie di storie che hanno colpito tutta la regione e forse non solo.

Nel mirino delle Fiamme Gialle è finita “L’Arte nell’arredo” di Maron di Brugnera, oggetto di perquisizione da parte dei finanzieri, che hanno sequestrato diversi documenti. Gli uomini guidati dal comandante Stefano Commentucci, vogliono capire bene se si tratta di mancate consegne per una crisi economica dell’azienda o se dietro ci sia un’architettura volta a raggirare le persone.

In questo caso l’accusa sarebbe quella di truffa. Per procedere, però, servono le querele da parte di chi si sente raggirato. Oltre una decina sono già state raccolte dalla Guardia di Finanza che sta raccogliendo anche le segnalazioni analoghe arrivate alle associazioni dei consumatori e altre manifestate sui social network.

Gli importi anticipati dagli acquirenti, che non hanno visto arrivare nulla a casa anche dopo mesi di solleciti, in media si aggirano su qualche migliaio di euro, ma c’è pure chi ne ha sborsati 21mila. Anche perché si tratta di mobili di pregio che, oltretutto, venivano proposti in importanti fiere del settore del Nordest, il che potrebbe allargare di molto il raggio d’azione dell’indagine. Anche per questo le Fiamme Gialle si stanno orientando sul fatto che, a monte, ci sia una struttura che agiva in modo pianificato.