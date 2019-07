Truffe e furti tra Friuli e Veneto, arrestato in Ungheria

E’ stato scoperto e arrestato in Ungheria, grazie alle indagini eseguite dai Carabinieri di Pordenone e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, un 38enne moldavo ricercato per una lunga lista di reati, commessi tra Friuli e Veneto. L’uomo era stato condannato complessivamente a 3 anni e 8 mesi di carcere per truffa, furto, danneggiamento e porto abusivo di armi, ingresso clandestino nel territorio e una serie di colpi commessi nel 2014 a Sacile.

L’uomo è già stato estradato in Italia e arrestato dalla Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino al suo arrivo, ieri, a Roma.