Truffe online, pagano la merce che non arriva mai

Le truffe online fanno nuove vittime, stavolta a Fiume Veneto, dove i Carabinieri della locale stazione hanno ricevuto alcune denunce per le quali si sono immediatamente attivati. La prima vittima, interessata all’acquisto sul sito “Kijiji” di un computer portatile al prezzo di 1.300 euro, lo aveva comprato pagandolo con un versamento su “Postepay”. Il venditore/truffatore, sentito telefonicamente l’acquirente, gli aveva fatto presente che la carta si era smagnetizzata e l’aveva invitato a ripetere il bonifico per la stessa somma. Solo dopo diversi giorni, non vedendosi recapito l’apparato acquistato, si era reso conto di essere stato vittima di una truffa e aveva denunciato i fatti.



Anche la seconda vittima, interessata all’acquisto di una play station sul sito internet “superscontatissimo.com”, posta in vendita al prezzo di 200 euro, aveva eseguito un bonifico su una carta “Postepay”, rimanendo invano in attesa della spedizione. La terza vittima aveva pagato 500 euro per un robot da cucina che aveva acquistato sul sito internet “Marketyplace”.



Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di identificare i titolari delle utenze di riferimento inserite negli annunci di vendita e da quelle a risalire truffatori. Uno residente in Puglia, uno in Emilia Romagna e l’ultimo in Veneto. Grazie alle perquisizioni disposte dall’Autorità giudiziaria di Pordenone gli uomini dell’Arma hanno sequestrato elementi utili stabilire la colpevolezza dei delinquenti.

Al termine delle operazioni, i Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto hanno deferito, in stato di libertà, sette persone di cui un uomo ed una donna originari di Bari per la prima truffa, quattro uomini originari e residenti del Crotonese per la seconda e una donna originaria della Provincia di Pordenone ma attualmente residente in Veneto per l’ultimo raggiro.