Turista colto da malore muore a Marina Julia

Un turista di Longiano, in provincia di Forlì - Cesena, di 85 anni, frequentatore abituale della spiaggia di Marina Julia, nelle prime ore pomeridiane, è stato rinvenuto riverso in acqua nel tratto di basso fondale nelle acque antistanti il litorale del lido di Staranzano, probabilmente colto da malore.



La segnalazione è pervenuta alla Guardia Costiera di Monfalcone tramite il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare. Tempestivamente è intervenuto il battello litoraneo GC B44 che, giunto sul posto, ha recuperato la persona già esanime, trasportandola ai pontili galleggianti dove è stato soccorso dagli operatori sanitari inviati dalla Sala Operativa Regionale per le Emergenze Sanitarie (SORES).



Nonostante i molteplici sforzi effettuati per la rianimazione, il medico intervenuto ha solo potuto constatare il decesso del malcapitato. Le successive attività di polizia effettuate dalla Capitaneria di porto, sotto il coordinamento costante della Procura della Repubblica di Gorizia, hanno consentito di poter traslare la salma presso la camera mortuaria dell'ospedale di Monfalcone nonché di rintracciare i parenti per il riconoscimento e di affidamento della salma per le esequie.