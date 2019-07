Turista russo offre la cena a sei famiglie con disabili a Lignano

Un turista russo in vacanza a Lignano ha pagato il conto della cena consumata in una pizzeria da 6 famiglie con le persone disabili; è successo nella serata di ieri e lo riporta oggi il quotidiano online oggitreviso.it. Il cittadino Russo si è accorto del gruppo di persone che aveva a fianco in pizzeria, ha chiesto al cameriere di poter pagare per loro rimanendo anonimo e di comunicare l'avvenuto saldo solo quando se ne fosse andato. Il generoso gesto ha commosso le famiglie che erano presenti in quel momento che si trovavano Lignano per far partecipare le persone disabili a un soggiorno multidisciplinare. Commossi anche i camerieri della pizzeria che hanno riferito come in vent'anni non fosse mai accaduta una cosa del genere.