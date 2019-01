Tutto pronto per i tradizionali fuochi epifanici, ma attenzione all'ambiente

Le radici di questa antica tradizione risalgono alla notte dei tempi, come si suol dire. Un rituale dalle probabili origini celtiche che non interessa soltanto la nostra regione ma l'intero Nord Est, anche se in ogni zona la tradizione si presenta con qualche piccola variante, a cominciare dal nome. In Friuli c'è il pignarul, che nel Friuli Occidentale è detto panevin e si celebra il 5 gennaio, anziché il 6 nel giorno dell'Epifania. Anche in Bisiacaria si fa festa con la seima, mentre nella Bassa friulana le festività natalizie si chiudono con la fughera.

Le origini dei falò epifanici, però, è una sola. Nasce, infatti, come un rito propiziatorio per l'anno nuovo, tanto che ancora oggi si traggono gli auspici per il futuro in base alla direzione del fumo che si leva dalla pira. Tra tutti, il più famoso e 'autorevole' pignarul è certamente quello di Tarcento, in provincia di Udine, dove il vecchio venerando, Giordano Marsilio, interpreta la direzione del fumo basandosi sugli antichi adagi.





Come ogni anno in Friuli Venezia Giulia dal 5 al 7 gennaio non si contano i pignarul in programma.

Ogni paese ha il suo e ogni comunità potrà ritrovarsi per salutare le feste natalizie e partecipare a un rito dal sapore antico ma ancora oggi molto suggestivo. Un rito, però, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con l'impatto ambientale e gli effetti sulla salute pubblica anche in virtù della forte valenza simbolica e di aggregazione sociale che rappresenta.