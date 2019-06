La loro relazione era finita, ma evidentemente lui, un 31enne dominicano, non se n’era fatto una ragione. Così, ubriaco, si è presentato a casa della ex, una 28enne cubana, e, dopo un’accesa discussione, l’ha picchiata, colpendola più volte al volto.

La donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari e si è rivolta ai Carabinieri di Udine. Al termine delle indagini, per l’uomo è scattata una denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.