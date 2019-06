Ubriaco alla guida del camper, denunciato un torinese

L'aver alzato troppo il gomito è costato caro a un automobilista - A.P. nato a Torino e residente a Trieste-, fermato nella notte dalla Polizia di Stato per un controllo. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato alla guida del suo camper in via Torrebianca. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo. Motivo per il quale è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica e gli è stata ritirata la patente di guida e il mezzo è stato affidato a una sua persona di fiducia.