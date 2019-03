Vandali in azione in via Grazzano, a Udine. Danneggiata la porta d'ingresso della Galleria d'Arte dell'Unione Pittori Artisti Friulani posta al civico 85. I referenti dell'associazione culturale si sono accorti dei vandalismi ieri pomeriggio e poco dopo hanno denunciato l'accaduto alla Polizia Locale. I malviventi hanno infranto una vetrata.