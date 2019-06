Udine, autobus in fiamme in piazzale D'Annunzio

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio, in piazzale D'Annunzio, a Udine, dove, intorno alle 18.30, un autobus di linea ha preso fuoco. L'incendio ha immediatamente provocato tanto fumo, visibile anche a grande distanza, che ha saturato l'aria all'interno del mezzo.

Fortunatamente tutti i passeggeri sono riusciti a scendere in tempo e nessuno è rimasto ferito o intossicato. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco di Udine, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. In corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo, che avrebbe potuto avere esiti tragici.