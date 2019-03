Udine, ecco il nuovo comandate della Polizia Locale

Questa mattina il Sindaco Pietro Fontanini e l’Assessore alla sicurezza Alessandro Ciani hanno ricevuto il nuovo Comandante della Polizia Locale, il dottor Eros Del Longo.

Nato a Pieve di Cadore, è laureato in legge; ha iniziato la sua carriera a Udine nel 1990 come istruttore direttivo dei Vigili Urbani; dal 1997 al 2000 ha ricoperto il ruolo di Comandante del Corpo dei Polizia Comunale della città e a più riprese, dal 2000 al 2009 quello di Vice Comandante e di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale. È stato anche Comandante nei Comuni di Latisana, Grado e Ronchis.

Il sindaco Fontanini, a margine dell’incontro, ha voluto sottolineare che “la competenza, l’esperienza maturata in quasi 20 anni di attività nella nostra città e il curriculum di altissimo livello sono stati gli elementi che hanno fatto ricadere la decisione sul suo nome. Sono certo che con il ritorno della Polizia Locale sotto la competenza del Comune e con l’arrivo del Comandante Del Longo saremo in grado di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati: quello di rendere la città di Udine, entro i cinque anni del mio mandato, un modello di sicurezza, decoro e rispetto delle regole. Buon lavoro quindi al nuovo Comandante”.

Anche l’Assessore Ciani ha voluto dare il benvenuto al nuovo Comandante, grazie al quale “l’efficacia dell’azione di controllo e prevenzione sul territorio aumenterà in maniera decisiva, permettendoci di colpire in maniera mirata in quelle zone d’ombra nelle quali ancora di verificano fenomeni di illegalità”.