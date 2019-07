Nella notte, intorno alle 2, è arrivata una chiamata al 112 per un incendio nel campo nomadi di via Monte Sei Busi, a Udine. In fiamme un casetta mobile di legno. I pompieri hanno rapidamente domato il rogo.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Gli abitanti sono stati allontanati. Stando alle prime ricostruzioni l’incendio potrebbe essere legato al surriscaldamento del cavo elettrico di un condizionatore. Sul posto anche i Carabinieri.