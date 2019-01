Riparazione a tempo record da parte delle squadre dei tecnici Cafc che hanno provveduto a intervenire tempestivamente, questa mattina a Udine, per una tubazione guasta in via Chiusaforte.

E' stato eseguito un lavoro certosino che, solo per 2-3 ore ,ha richiesto un'interruzione idrica per pochi utenti. Alle 12.30 il servizio era già stato ripristinato.

I tecnici sono intervenuti con l'assestamento di giunti idraulici interrati con perdita sulla guarnizione. Lunedì è in programma la riasfaltatura.