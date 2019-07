Udine, la Polizia locale a lezione di manganello e spray

Questa mattina è partito il corso di 12 ore per formare gli agenti della Polizia locale di Udine all'uso del manganello estensibile e dello spray al peperoncino. Garantire la sicurezza dei cittadini e degli stessi agenti in servizio è lo scopo del nuovo equipaggiamento di cui sono ora dotati i 64 uomini della Municipale.

Di questi, però, solamente una quarantina svolge servizio lungo le strade del capoluogo friulano. Proprio per rimpinguare il numero degli effettivi e degli operativi, la giunta Fontanini, come confermato dall'assessore alla Sicurezza, Alessandro Ciani, è intenzionata ad aumentare il personale a disposizione del comandante Eros Del Longo (nella foto) del 20 per cento, ovvero di 12/13 agenti.

Dopo il concorso, il cui lungo e travagliato iter è stato sbloccato venerdì scorso, l'Amministrazione comunale è dunque pronta a pubblicare nei prossimi mesi un nuovo bando per l'assunzione di sei nuovi agenti.