Udine, minaccia la tabaccaia con la siringa

Rapina, nel tardo pomeriggio di ieri, in un tabacchino di via Pradamano, a Udine. Un malvivente è entrato brandendo una siringa che ha puntato contro la tabaccaia, intimandole di consegnare tutto il denaro che aveva in cassa.

La donna non ha tentato di reagire e ha consegnato al malvivente circa 200 euro. L'uomo si è allontanato frettolosamente, facendo perdere le sue tracce; aveva il volto parzialmente travisato da un cappellino. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine per identificarlo.