Non ce l'ha fatta il giovane cittadino marocchino di 24 anni che, nella serata di sabato, era stato investito in via delle Ferriere a Udine.

Il ragazzo, che era parso subito gravissimo, è stato dichiarato morto nella tarda mattinata di oggi. Era stato investito da un uomo di 75 anni che si era fermato subito a prestare soccorso.

Portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia, ha lottato per 48 ore ma non ce l'ha fatta. Viveva in città, ospite di uno zio.