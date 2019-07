Udine, Net lancia il bando per i nuovi cassonetti

Mentre la questione della raccolta differenziata spinta continua a far discutere cittadini e istituzioni - nel caso specifico il Comune di Udine - la Net ha indetto la gara per l’affidamento della fornitura dei nuovi cassonetti in polipropilene.

Si tratta dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, di diversi colori e capacità, da assegnare al comune del capoluogo friulano e ad altri enti locali che si approssimano ad avviare la differenziata ‘porta a porta’. La Net ha pubblicato il bando sul suo sito; si tratta di una procedura telematica aperta con il criterio del minor prezzo.

La cifra a disposizione per il primo lotto ammonta a 1 milione e 66mila euro.