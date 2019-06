Udine, salvato un cane agonizzante in auto

Continuano i casi di maltrattamenti ai danni di animali. L’ultimo è accaduto ieri a Udine. La Polizia di Stato, verso le 12, ha salvato un cane chiuso in un Suv con targa inglese posteggiato da ore sotto il sole in una strada cittadina. Erano stati alcuni passanti a segnalare la presenza dell’animale. Arrivati sul posto, gli agenti hanno subito percepito la gravità della situazione. Il Dogo argentino giaceva esausto, con i finestrini dell’auto completamenti chiusi, senza alcun ricircolo d’aria.

Il vano bagagli era stato adibito dal proprietario a cuccia improvvisata, con alcune coperte e cuscini; c’erano delle crocchette, ma non acqua, e il cane, una femmina di nome Linda di circa 32 chili di peso, all’arrivo dei poliziotti era distesa, ansimante, a metà tra il vano anteriore e quello posteriore dell’abitacolo, con il capo piegato e in evidente stato di sofferenza. Non rispondeva ad alcun tipo di sollecitazione.

Uno degli agenti, con un calcio, ha infranto il vetro anteriore sinistro del veicolo. Il cane, sfinito, non reagiva, nemmeno alla fragorosa effrazione. Sollevato di peso, portato all’ombra, bagnato e abbeverato, lentamente ha iniziato a riprendersi, fino all’arrivo di un veterinario al quale è stato affidato per le cure del caso.

Poco dopo il proprietario di auto e animale, un cittadino rumeno residente in Inghilterra, è arrivato sul posto, dove è stato denunciato per maltrattamento di animali. Sottoposti a sequestro il veicolo e il cane, ora affidato al personale veterinario dell’azienda sanitaria per il prosieguo delle cure.

Il padrone aveva già abbandonato al sole il cane domenica a Lignano. Anche in quel caso l'animale era stato salvato grazie al pronto intervento della Polizia locale e dei vigili del fuoco. Appena recuperata, insomma, Linda è stata nuovamente lasciata chiusa nell'abitacolo dell'auto, nonostante le roventi temperature di questi giorni.