Udine, sequestrati cento chili di gelato scaduto

I Carabinieri del Nas di Udine hanno sequestrato cento chili di gelato scaduto. Le temperature ormai calde favoriscono la consumazione di alimenti freschi e gustosi e tra questi il gelato è sicuramente tra i più apprezzati.

Ed è proprio in questo periodo di maggior richiesta che possono celarsi frodi ai danni dei consumatori. Com’è accaduto in una gelateria ispezionata dai militari del Nucleo anti sofisticazione di Udine. I carabinieri, infatti, hanno sottoposto a sequestro un quintale di preparato per gelato di vari gusti con il termine minino di conservazione superato, in alcun casi, di oltre due anni.

Il titolare dell'esercizio commerciale friulano è stato segnalato all'autorità sanitaria e amministrativa.