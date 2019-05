Udine, sequestrati i vagoni fantasma

La Procura di Udine ha posto i sigilli ai sei vagoni che ieri si erano sganciati dall'area merci della stazione di Udine, percorrendo una tratta della linea ferroviaria in direzione di Gorizia. Il sequestro probatorio precede la perizia degli inquirenti che ora dovranno chiarire le cause di quanto accaduto.

L'incidente - per fortuna senza conseguenze per le persone - si è verificato verso le 12 di ieri, quando i sei convogli carichi di lamiere si sono mossi in autonomia e per inerzia lungo la tratta Udine-Gorizia, fermandosi solamente tra Mossa e Cormons.

È lì che il personale di Trenitalia, che precauzionalmente aveva chiesto l'evacuazione temporanea della stazione di Gorizia, è riuscita a raggiungere e riagganciare i vagoni a una motrice inviata sul posto, per poi trasportarli in sicurezza in un'area esterna al traffico ferroviario.