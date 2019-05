Udine, studenti in marcia contro i cambiamenti climatici

Nuovo appuntamento in piazza a Udine per i Fridays For Future, la battaglia per il clima portata avanti in tutto il mondo da giovani che chiedono azioni concrete a favore dell’ambiente. Dopo il grande successo della manifestazione del 15 marzo, oggi un migliaio di studenti hanno nuovamente invaso pacificamente il cuore della città.

I ragazzi si sono trovati alle 8.30 in via Galilei (lato Istituto Zanon) per poi partire in corteo, ognuno con i propri striscioni, cartelli, biciclette e strumenti musicali. Il presidio al termine del corteo in Piazza Libertà, dove hanno preso la parola i veri protagonisti dell'evento, i giovani.

Alle 13 pranzo Zero Waste: ognuno si può portare qualcosa da casa, in contenitori riutilizzabili. L'eventuale spazzatura sarà riportata a casa per lasciare pulita, come la scorsa volta, la piazza. Il pomeriggio laboratori per tutti, adulti e piccini, per imparare ad auto prodursi oggetti di uso quotidiano, seguiti da un Ecobici Critical Mass: l'appuntamento è alle 16 in Piazza Libertà, ognuno con la propria bici e il proprio casco, per poi partire per le strade della città.