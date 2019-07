Udine, tentata rapina in posta. Preso un uomo

Rapina nell'ufficio postale di via Forni a Udine. Un uomo sarebbe entrato brandendo un'arma, un taglierino o un coltello, minacciando gli addetti che, spaventati, si sono rifugiati in bagno. Alcuni si sono nascosti sotto il bancone. La rapina non sarebbe andata a buon fine.

Nessuno pare sia rimasto ferito. Sul posto la Polizia di Stato della Questura di Udine. A supporto i Carabinieri.

Un uomo, il rapinatore, sarebbe stato bloccato dai militari della Compagnia di Udine. Si tratterebbe di un pregiudicato, già noto per aver messo a segno un'altra rapina a Tricesimo.