Udine, tragedia in via Cosattini

Tragedia questa mattina in via Cosattini, in pieno centro a Udine. Intorno alle 7.30 alcuni residenti hanno lanciato l’allarme: a terra c’era il corpo di una persona senza vita. L'uomo è caduto dal quinto piano di una palazzina.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, a causa delle gravissime ferite riportate, e delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato sta indagando per chiarire quanto accaduto. Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura di Udine, il cadavere è stato rimosso. Non ci sono responsabilità a carico di terze persone.