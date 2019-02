Udine, una lite degenera in un accoltellamento

Momenti di paura, questo pomeriggio, poco prima delle 17, a Udine. Una lite tra due stranieri è finita con un accoltellamento, che ha scatenato il panico tra quanti stavano transitando nella stazione delle corriere, teatro della rissa finita nel sangue.

Ferito in maniera abbastanza grave, con lacerazioni alla gamba e alla schiena, un marocchino di 37 anni, pluripregiudicato, residente alle porte della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato insieme ai carabinieri. L'aggressore, un algerino di 25 anni, irregolare e già raggiunto da diversi ordini di espulsione, è stato accompagnato in Questura.

“Desta sconcerto, preoccupazione e un profondo senso di rabbia assistere a fatti di cronaca come quello che si è verificato oggi davanti alla stazione dei treni", è il commento a caldo del sindaco Pietro Fontanini. "Due stranieri si sono azzuffati e uno di loro è stato ripetutamente accoltellato sotto lo sguardo di decine di studenti e adolescenti. Evidentemente qualcuno ha fatto credere a questi giovani che per loro le regole non valgono. Per questo bisogna spiegare a chi ha scambiato la nostra città per il Far West che le cose stanno diversamente, che le cose sono cambiate. Ora mi auguro che il ferito si rimetta e allo stesso tempo invoco per entrambi la pena massima per quello che hanno fatto”, ha concluso Fontanini.