Non c'è pace per i temuti ‘Velo-ok’, comparsi da qualche settimana a Udine. Dopo gli atti vandalici segnalati in via Bariglaria, via Buttrio (dove erano comparse scritte oltraggiose) e via Baldasseria Bassa (in questo caso, la struttura era stata sradicata), questa volta nel mirino è finita la colonnina arancione posta a metà di via Marsala.

Nella notte, è stata danneggiata al punto da renderla pericolosa. Quindi, la Polizia locale questa mattina ha prontamente provveduto alla sua rimozione.