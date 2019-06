Udine, via libera ai lavori in viale Venezia

Via libera ai cantieri in viale Venezia, a Udine. Lo ha deliberato la Giunta comunale, grazie alla Convenzione condivisa dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Lo stanziamento di un milione di euro complessivi, che comprende due rotatorie, una all’altezza dell’intersezione con via Mazzucato e viale Firenze, una all’incrocio con via Gabelli e via Birago, sarà ripartito su diverse annualità.

“Finalmente, grazie a questi fondi del Cipe, il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, possiamo dare una risposta concreta e puntuale alle richieste di sicurezza che, da anni, i residenti della zona rivolgono all’Amministrazione”, ha detto il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, annunciato la firma della Convenzione.

“I due interventi - ha aggiunto Michelini - s'inseriranno in un più ampio ripensamento della viabilità dell’arteria, una delle principali di Udine nonché la porta occidentale della città. La sicurezza rappresenta una delle nostre priorità, come dimostrato dalla realizzazione di altre rotonde in città, dalla rimozione di alberi e piante diventati pericolosi per macchine e pedoni e dall’installazione, nelle vie a scorrimento veloce, dei Velo Ok, che già stanno dando i primi risultati".

"Questi interventi, assieme ai rifacimenti attualmente in corso in via Aquileia e in via Mercatovecchio e a quelli programmati per i prossimi mesi, per esempio in via Gemona, andranno a ridisegnare l’intero aspetto della viabilità cittadina nella direzione di una sempre maggiore centralità del cittadino, cui devono essere garantiti la facilità negli spostamenti e la massima salvaguardia della sua incolumità”.