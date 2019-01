Un arresto per droga in Borgo Stazione

Fermato per un normale controllo nella zona di Borgo Stazione, a Udine, un cittadino pakistano di 26 anni, richiedente asilo, ha cercato di liberarsi di un involucro di nylon che aveva con sé, gettandolo all’interno di una fioriera, lungo via Roma. Il gesto non è passato inosservato ai poliziotti della Squadra Volanti che hanno recuperato il pacchetto. Dentro c’erano 35 grammi di hashish suddivisi in sei pezzi, pronti per essere ceduti; rinvenuto anche mezzo grammo di cocaina. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e il cittadino pakistano è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.