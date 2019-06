Un arresto per favoreggiamento all'immigrazione clandestina

Il 30 maggio scorso, la Polizia ungherese ha dato esecuzione al Mandato di Arresto Europeo, disposto a seguito dell’ordine per la carcerazione, emesso il 10 dicembre 2018 dalla Procura di Udine, nei confronti di T.A., cittadino magiaro di 43 anni.



Lo straniero deve scontare una pena di 3 anni 10 mesi e 12 giorni, a seguito della condanna disposta dal Tribunale di Udine, per i reati commessi a Tarvisio il 10 ottobre 2013, quando l'uomo è stato sorpreso alla guida di una vettura mentre trasportava a scopo di lucro 5 clandestini, di etnia asiatica.



A seguito del provvedimento di condanna, l'uomo è stato rintracciato nella suo Paese, dove è stato arrestato. Ora sono in corso le procedure estradizionali a cura del Ministero di Giustizia.