Un ciclista e un pedone investiti in strada

Due persone sono state investite mentre attraversavano la strada, una a piedi e una in bici, e sono entrambe finite in ospedale in condizioni serie.

Una è stata travolta da un’auto a Udine, mentre camminava in via Latina, all’intersezione con via dello Sport.

L’altra è stata investita in viale Dante a Pordenone: si tratta di una donna di 30 anni, di Pordenone, investita mentre pedalava in sella alla sua bici; a travolgerla è stato un uomo di 70 anni di Cordenons che stava guidando una Golf. Sono intervenuti il personale medico e la polizia locale.