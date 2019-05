Un'arca chiamata Friuli

A giudicare dall’arrivo di nuove specie o dal ritorno di quelle che già popolavano la regione, possiamo dire che rispetto a soltanto una cinquantina di anni orsono il nostro ambiente è cambiato in meglio.



Non solo, infatti, si registra l’arrivo di animali un tempo sconosciuti, come lo sciacallo dorato o il castoro, per non parlare di altre specie improvvidamente liberate in natura e originarie di altri continenti. Stanno infatti tornando, più rapidamente del previsto, antichi abitatori come la lontra e il lupo, grazie al regime di protezione molto elevato e al fatto che la qualità complessiva dell’ambiente è migliorata, che si tratti di aree boschive, pianure o corsi d’acqua.



Luca Lapini, zoologo e naturalista del Museo friulano di Storia naturale di Udine, conferma che il Friuli Venezia Giulia, complice la sua posizione privilegiata, si sta rivelando un territorio molto interessante e dinamico, che si tratti di lupo, sciacallo dorato, lontra o castoro. L’orso continua a visitare le aree alpine con esemplari maschi, sebbene non ci siano segnali di riproduzione, mentre resta molto incerta la sorte della lince il cui progetto di reintroduzione pare essere arenato; si tratta per altro dell’unico effettuato nella nostra regione per quanto concerne i grandi carnivori (nonostante le bufale che circolano sulla rete e le chiacchiere da bar non esiste alcuna iniziativa dedicata al lupo).



Il ritorno della lontra scomparsa nei primi decenni dello scorso secolo, pare essere più che concreto, nonostante il numero elevato di esemplari investiti sulle strade (sorte per altro condivisa anche dal lupo). Il territorio dunque è divenuto più accogliente in termini ambientali, nonostante alcune aree fortemente antropizzate siano un ostacolo importante. Resta semmai da capire come imparare a convivere con i nuovi arrivati, superando credenze popolari e timori duri a morire. Il caso del lupo è emblematico: neppure il tempo di arrivare e subito sono partiti gli appelli e le richieste di intervenire, ignorando che altrove stanno imparando a gestire la sua presenza con scelte spesso incredibilmente semplici quanto efficaci come i cani da pastore (per gli allevatori).



Sbaglia chi pensa che sia solo un problema di cacciatori pronti a sparare. Spesso le preoccupazioni maggiori arrivano dal mondo agricolo, alle prese con situazioni inedite o con gitanti abituati a percorrere i sentieri con i propri cani senza tenerli al guinzaglio.



Anzi, Lapini è convinto che proprio i cacciatori possano svolgere un ruolo insostituibile nel mantenere certi equilibri, soprattutto se si tratta dei cinghiali, specie estremamente prolifica e in forte espansione (ne sono stati abbattuti oltre 3.000 solo in provincia di Trieste negli ultimi 4 anni), che crea gravi problemi ai pascoli montani, alle colture e pure a predatori come il lupo. I cinghiali mangiano tutto ciò che trovano, incluse le carcasse degli animali predati e accantonati dai lupi la cui presenza, in certi casi tende a regredire.