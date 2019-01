Uniti per Sappada conquista il Fvg

“La fraterna unione, creatasi tra i 12 Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia – sottolinea il coordinatore regionale e sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair - unita alla generosa e solidale collaborazione garantita dalla Protezione Civile della Regione e dai suoi volontari ha reso possibile Uniti per Sappada e per la montagna friulana un'iniziativa di solidarietà incentrata sulla bellezza”.

La manifestazione è stata un successo: in tanti hanno scelto di visitare Clauiano (Trivignano Udinese), Cordovado, Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Palmanova, Poffabro (Frisanco), Polcenigo, Sesto al Reghena, Toppo (Travesio), Valvasone (Valvasone Arzene) e Venzone, oltre, naturalmente, a Sappada.

Nei giorni che hanno chiuso il mese di ottobre 2018, Sappada e numerose altre aree della montagna friulana sono state devastate da fortissime raffiche di vento che hanno scoperchiato abitazioni, edifici pubblici e strutture produttive radendo al suolo ettari di bosco causando ingentissimi danni. L'intervento che Sappada realizzerà grazie ai fondi sarà "non solo un'opera di messa in sicurezza ma un intervento in un luogo fortemente simbolico", ha garantito il sindaco Manuel Piller Hoffer, ringraziando a sua volta la Regione e in particolare la Protezione civile per il supporto nei difficili momenti che ha dovuto affrontare la comunità sappadina.

“Un gesto di soldarietà per chi è stato così duramente colpito. Un modo per mostrare le bellezze delle nostre città e fare anche del bene, venendo in aiuto di chi ha subito così gravi danni” aggiunge il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.

Sindaci e Amministratori comunali, insieme anche alle associazioni di promozione del territorio, hanno accettato la proposta di aprire gli edifici storici, i palazzi e le chiese di queste 12 gemme della nostra Regione per farli visitare e conoscere e, al contempo, attivando una raccolta di offerte libere tra i visitatori. Quanto raccolto sarà destinato ad aiutare Sappada e, attraverso le iniziative della Protezione civile regionale, l'intera montagna friulana.

I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente bancario aperto presso Friulovest Banca IBAN IT 18 V 08805 05508 002007201803 intestato a “Grup Artistic Furlan”- Iniziativa a favore di Sappada e Carnia.

"La festa tra i Borghi più belli del Friuli Venezia Giulia è un'occasione bellissima per dimostrare la rinnovata generosità silenziosa del popolo friulano, un valore che fa grande la nostra regione: è simbolico e confortante che questa staffetta di solidarietà per Sappada ferita dalla furia del maltempo abbia il suo cuore proprio a Venzone, modello di ricostruzione, rinata dopo il sisma e gioiello turistico e culturale". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della Festa dei Borghi in corso nella cittadina pedemontana per raccogliere fondi a favore di Sappada.

Zilli ha rivolto il ringraziamento della Regione al Comune di Venzone e a tutte le associazioni impegnate nel weekend all'insegna della beneficenza.