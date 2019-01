Uno spartano a Pasiano di Pordenone

Gli spartani? Ce ne sono anche in Friuli occidentale. Non ci riferiamo ai concittadini di re Leonida, ma agli appassionati di uno sport molto particolare. Si tratta della Spartan Race, una corsa a ostacoli che, a differenza di quelli tradizionali, sono così impegnativi che portano chi li affronta a mettere alla prova i propri limiti e a superarli. Nel Pordenonese, nello specifico a Pasiano, abita uno ‘spartano’ professionista, l’unico in questa parte della regione. E’ Alex Camera, 30 anni, conosciuto nei social con lo pseudonimo Alessio Ale Italy, reduce dalla gara che si è tenuta a Kaprun, nel Salisburghese in Austria, nei giorni scorsi.



Che tipo di ostacoli trovate sul vostro percorso?

“Non si tratta di ostacoli naturali, ma fatti dall’essere umano. Per esempio, ci sono alcune corde di sei metri sulle quali arrampicarsi, masse di ferro di 50 chili da trascinare con una fune, sacchi (sempre da 50 chili) da portare per un certo numero di metri”.



Come è nato il suo interesse per questo tipo di gare?

“Sono stato sempre innamorato di questo genere di sport. Ho partecipato alla prima gara ad Alleghe due anni e mezzo fa su consiglio di un mio amico e me ne sono appassionato. La Spartan Race mette alla prova tutto te stesso e la tua preparazione ottenuta con gli allenamenti (tanta corsa e tanti esercizi), con i quali porti il tuo fisico all’estremo”.



Quali sono i ritmi del suo allenamento?

“Mi alleno alla sera quattro volte a settimana per due ore, compatibilmente con il tempo che mi lascia il lavoro. Nel weekend raddoppio: il sabato mattina vado in montagna a correre e il pomeriggio faccio i miei esercizi”.



L’ostacolo più difficile che ha incontrato?

“Per quanto mi riguarda, non è un ostacolo in particolare, ma la corsa. Trovo faticoso tenere il passo al ritmo del battito cardiaco e con la carenza di ossigeno che la Spartan Race impone”.

Quante sono le persone in Italia che praticano questa disciplina a livello non amatoriale?

“Ce ne sono parecchie. Le migliori sono tre, ma ne stanno venendo fuori molte altre che stanno facendo conoscere al pubblico questo sport. Il mio obiettivo è di far appassionare i ragazzi e le ragazze pordenonesi”.



Chi la può praticare?

“Un po’ tutti. Nella Spartan ci sono varie tipologie di gara. Ci sono quelle adatte a chi corre solo la domenica e che richiedono un impegno inferiore e quelle pensate per i professionisti”.



La dote più importante oltre al fisico allenato?

“Sicuramente la testa. Quando il corpo ti dice ‘non ce la faccio’ è proprio la testa a imporgli di continuare, specie sulle salite”.



Prossime gare in programma?

“Il 13 maggio parteciperò alla prima corsa organizzata a Palmanova. Si tratta di una gara di 13 chilometri con circa 30 ostacoli. Mi hanno invitato in qualità di unico esponente del Pordenonese di questa disciplina”.



Una disciplina nata dai percorsi utilizzati dai militari

La Spartan Race ha visto la luce nel 2010 quando al Catamount Outdoor Center di Williston, nello Stato del Vermont (Stati Uniti), si corse la prima gara. La Spartan nasce dalla Death Race ideata nel 2005, che doveva essere una competizione di 24 ore in grado di mettere alla prova i concorrenti sia dal punto di vista psicologico, sia da quello fisico. Nel 2013 la competizione cresce grazie alla sponsorizzazione della Reebok. Ispirata ai percorsi utilizzati nell’addestramento militare, conta tre tipologie di gara: Sprint (corsa per 5 chilometri e 20 ostacoli su terreni impervi), Super ( corsa per 13 chilometri e non meno di 25 ostacoli) e Beast (corsa per 21 chilometri e non meno di 30 ostacoli). A queste si aggiungono altri eventi di resistenza ancora più duri (la Ultra Beast prevede 50 chilometri e non meno di 50 ostacoli) o la partecipazione in team. Tra gli ostacoli che l’atleta deve superare ci sono il salto del fuoco, il lancio del giavellotto, lo strisciare sotto il filo spinato, il sollevamento e il trasporto di pesi, la fune sia verticale, sia orizzontale e il salto dei muri. Ogni anno in tutto il mondo sono organizzate oltre 130 gare.