Uno studente friulano su 2 sceglie il liceo

Sono terminate il 31 gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, che si erano aperte lo scorso 7 gennaio. La domanda era on line per la primaria, la secondaria di primo e secondo grado, cartacea per l’infanzia. L’87,46% delle famiglie in Friuli Venezia Giulia ha effettuato l’iscrizione on line in autonomia, a casa, mentre la media nazionale di chi ha svolto questa procedura tramite pc si attesta al 69%.

Secondo i primissimi dati disponibili, in Italia il 55,4% degli studenti che a settembre frequenterà una classe prima della scuola secondaria di secondo grado ha optato per un indirizzo liceale. Anche per l’anno scolastico 2019/2020, dunque, i licei si confermano in testa alle preferenze. Lo scorso anno erano stati scelti dal 55,3% dei neo iscritti. In crescita anche gli istituti tecnici, che passano dal 30,7% delle preferenze dello scorso anno al 31% del 2019/2020. Lieve calo per i professionali, scelti dal 13,6% dei ragazzi rispetto al 14% del 2018/2019.

L’andamento è simile nella nostra regione, dove andrà al liceo il 51,8% degli studenti che inizieranno la secondaria. In cima alle preferenze c’è il liceo scientifico, a cui si è iscritto il 24,5% degli studenti, con un picco nella provincia di Udine, dove lo frequenteranno il 28% dei ragazzi. L’istituto tecnico a indirizzo tecnologico è al secondo posto tra le scelte dei giovani friulani: in media conta sul 23,5% delle iscrizioni, ma interessa soprattutto a Gorizia (29.9%), molto meno a Udine (20,1%). Apprezzato dai giovani è anche l’istituto tecnico a indirizzo economico (15%), mentre l’11% frequenterà una scuola professionale e il 9% il liceo linguistico.

Il liceo classico è scelto da poco più di quattro studenti su 100 (ma da più di 5 a Trieste) quasi a pari merito con l’artistico (preferito però dagli udinesi). Fanalini di coda perché molto specifici sono il liceo musicale (0,4%) e quello coreutico (0,3% degli studenti udinesi, 0,1% di quelli della regione).