Uomini in divisa vittime del terrorismo

Sarà presentato a Udine, giovedì 6 giugno, il libro 'Guardie' di Ansoino Andreassi e Daniele Repetto, alle ore 10.30 nella Sala Giovanni Madrassi di via Gemona, 66.



E’ una data dall’alto valore simbolico dopo l’arresto di Cesare Battisti, infatti, è il 41° anniversario dell’assassinio del Maresciallo della Polizia Penitenziaria Antonio Santoro. La vittima, comandante della Casa Circondariale di Udine, all’epoca fu al centro di una campagna di stampa condotta da Lotta Continua che lo indicava come responsabile di abuso di potere e di maltrattamenti nei confronti dei detenuti.



Il 6 giugno del 1978, ad attenderlo per strada, davanti all’uscio di casa, c’era quella che sembrava a prima vista una coppia di fidanzati che, appena Santoro li superò, gli spararono alle spalle uccidendolo. A premere tre volte il grilletto fu Cesare Battisti, la ragazza che lo accompagnava era Enrica Migliorati. Come lo Stato non si è mai dimenticato della latitanza del terrorista Battisti, membro del gruppo sovversivo Proletari Armati per il Comunismo, arrestato il 13 gennaio u.s., noi riteniamo, nel nostro piccolo, che coltivare la memoria delle vittime in divisa del terrorismo sia un doveroso contributo per la coscienza civile di questo Paese.