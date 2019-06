Uomo disperso in mare a Grado, trovata all'alba la salma

Nuota dietro la barca tra il canale di Morgo e Banco D'Orio, nella zona di Grado, e scompare alla vista dei suoi amici che si trovano sull'imbarcazione. Sono le 16 di ieri quando scatta l'allarme e le squadre di soccorso raggiungono l'area per avviare le ricerche.

A tuffarsi in mare, scomparendo tra le onde, è Fabiano Simonetti, 56enne di Campolongo-Tapogliano. Sul posto arrivano i vigili del fuoco con una prima partenza dal Distaccamento di Monfalcone, la Capitaneria di Porto di Grado e i sommozzatori. È operativo anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, giunto da Bologna, per un sorvolo dall'alto. Difficili inizialmente le comunicazioni con i due amici del disperso, che hanno chiamato il Nue 112. Il gruppo aveva pranzato poco prima in laguna.

Le ricerche sono continuate anche di notte, agevolate dalla bassa marea. Alla fine, all'alba, i sommozzatori hanno individuato un corpo. Si attendono ancora le procedure di identificazione, ma potrebbe trattarsi proprio di Simonetti.