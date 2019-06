Va a comprare il trattore, muore mentre lo carica sul rimorchio

Colpito dal perno di una barra di carico, un agricoltore di 71 anni di Codroipo, è morto sul colpo. La tragedia intorno alle 11.30 nella Fattoria Zoff di Cormons. L'uomo, titolare di una ditta individuale con sede a Sedegliano, era andato ad acquistare un trattore nell'azienda, in località Borgnano. Lo ha caricato su un rimorchio e, mentre lo stava assicurando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, intervenuti sul posto insieme al personale medico di un'ambulanza, è stato colpito in pieno volto da perno di una delle due rampe.

È morto sul colpo. È stato portato all'ospedale di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria.