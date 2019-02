Valanga in montagna: scialpinista disperso sul Coglians

E' in corso dalle 18 circa un intervento di ricerca del Soccorso alpino e speleologico per il mancato rientro di uno scialpinista.

L'uomo si era recato oggi con gli sci da sci alpinismo sull'itinerario che conduce al Monte Coglians. E' stata la madre dell'uomo ad avvisare il Soccorso Alpino segnalando il mancato rientro a casa. Lungo lo stesso tragitto il disperso avrebbe incontrato due guide alpine che stavano effettuando i consueti rilievi del manto nevoso ma che, finito il loro lavoro, sono rientrate presto a valle.

Sul posto ci sono una ventina di tecnici tra Soccorso Alpino e Speleologico di Forni Avoltri e Sappada e Guardia di Finanza, che sono risaliti fin dove è stato possibile lungo l'itinerario con gli sci, dato che a causa del vento e con il passare delle ore le condizioni del manto nevoso sono diventate più pericolose. Presenti anche i Vigili del Fuoco con gli automezzi al campo base.

AGGIORNAMENTO. Alle 22, proseguono le ricerche. Le squadre del Soccorso alpino si trovano sul posto in quota: tre tecnici del Cnsas hanno raggiunto la quota di 2.400 - 2.500 metri, dove si sono trovati davanti al distacco di un fronte valanghivo sceso lungo il vallone terminale che conduce alla vetta del Monte Coglians. Sono stati raggiunti poco fa da altri due tecnici del soccorso alpino e hanno iniziato insieme a bonificare la valanga.

Un'altra squadra è in attesa di disposizioni a Malga Moraret (quota 1.682) per questioni di sicurezza. Altri due tecnici si sono recati da Malga Moraret, nel vallone sotto il Coston di Stella, a quota di circa 2.000 metri, per poter effettuare il ponte radio con i soccorritori che si trovano in alto e stanno effettuando le ricerche sulla valanga.