Vandali alla Dolina dei Bersaglieri: rubate attrezzature e rovinate alcune figure

Ennesimo atto vandalico ai danni di una realtà che da anni segue il Territorio. Questa volta a fare le spese dei soliti ignoti è stata la Pro Loco di Fogliano Redipuglia che, ieri, si è vista non solo derubata di alcune attrezzature elettriche per un valore stimato di circa mille euro, ma anche vandalizzate alcune riproduzioni in plastica di soldati. A darne notizia il presidente del locale sodalizio, Carlo Forte. “C’è sconcerto tra i volontari della Pro Loco Fogliano Redipuglia a seguito degli atti vandalici presso il Comprensorio della Dolina dei Bersaglieri che hanno parzialmente distrutto gli allestimenti messi in posa per gli spettacoli di ‘Luci & Ombre sul Carso della Grande Guerra’, tradizionale appuntamento estivo che vede in scena recital storici tematici realizzati nell’ambito del settore ‘Sentieri di Pace’. Una brutta azione che si somma a quelle già avvenute nei mesi passatI nello stesso comune, non ultimo il rogo doloso della palestra comunale in uso al locale istituto comprensivo. Ma la Pro Loco non si è data per vinta e già pensa alle soluzioni per porre rimedio a quanto avvenuto. Attesa, in ogni caso, per l’ultimo appuntamento della tradizionale rassegna, previsto alle ore 21.30 sempre nella Dolina dei Bersaglieri di Fogliano Redipuglia, andrà in scena l’ultimo spettacolo dal titolo ‘Scufute rosse va alla guerra’, in italiano ‘Cappuccetto rosso va alla guerra’, realizzato da Norina Benedetti e diretto da Carolina De La Culla Casanova. Attraverso gli occhi e le emozioni di una ragazza di dodici anni verranno raccontate le ultime fasi della Prima Guerra Mondiale, dalla disfatta di Caporetto alla sua conclusione, in un viaggio che parte da Udine e si conclude a Sclaunicco, passando per San Vito al Tagliamento, e che vedrà come filo rosso la fiaba di Cappuccetto Rosso.