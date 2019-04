Vento, neve e ghiaccio: incidenti e disagi in Friuli

Questa parentesi invernale in piena primavera ha portato con sè diversi disagi, in particolare alla viabilità.

Il maltempo nella notte ha costretto a diversi interventi i vigili del fuoco nella zona del Tarvisiano ma anche di Forni Avoltri e Forni di Sopra. A Tarvisio, sulla statale 54 che porta al confine di Stato, diverse vetture sono rimaste in panne perché sprovviste di catene da neve.

Alcuni mezzi, per la presenza di ghiaccio al suolo e del manto nevoso, sono andati a sbattere contro i muri di contenimento o hanno invaso la carreggiata. Problemi anche per alcuni camion. I pompieri hanno lavorato fino alla una e mezza di notte per mettere in sicurezza le strade e le persone rimaste bloccate. Sul posto il personale del Distaccamento di Tarvisio.

I vigili del fuoco volontari di Forni di Sopra e Forni Avoltri, invece, sono intervenuti nella notte per alberi caduti su diverse strade.

Anche a Rigolato alberi sulla carreggiata che è stata, però, tempestivamente riaperta grazie ai vigili del fuoco volontari della zona.

Non solo la montagna ha risentito dell'ondata di precipitazioni e freddo. Problemi di allagamento delle abitazioni si sono registrati a Tricesimo e San Giorgio di Nogaro. Intervento dei pompieri anche a Faedis in via Canalutto, e a Raschiacco, per la messa in sicurezza della viabilità dopo la caduta di un grosso albero che ha tranciato i cavi del telefono. Incidente anche a Codroipo, dove un'auto è andata a sbattere contro un palo della luce, abbattendolo.