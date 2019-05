Vento, neve e pioggia, Friuli flagellato dal maltempo

Nevica con forti raffiche di vento a Sappada (vedi foto) dove sono già caduti altri 15 centimetri di neve. In azione gli spazzaneve lungo le strade. Fiocchi di neve anche in Carnia. Il tutto a poche ore dall'inaugurazione della stagione estiva di Grado. Ma vento forte e pioggia insistente stanno flagelland tutto il Friuli Venezia Giulia.

Questa mattina sono giunte le prime chiamate ai vigili del fuoco sia nel Pordenonese sia nel Goriziano. A Vallenoncello e a Brugnera quattro interventi per caduta alberi e pali pericolanti sulla carreggiata. Poco prima delle 8 sono usciti anche i pompieri del comando isontino per un albero pericoloso in comune di Sagrado.

La sala operativa della Protezione Civile di Palmanova ha inviato nelle zone costiere del Friuli alcune squadre di volontari per monitorare il territorio; la pioggia più insistente, con le raffiche di vento forti, interessa, infatti, la parte bassa della regione. Si temono allagamenti e mareggiate.

Per tutta la mattina, e per il primo pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno invariate per poi andare leggermente a migliorare; solo domani tornerà il sole.