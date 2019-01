Vento forte in Friuli: tanti interventi nella notte

Il forte vento che si è levato nella notte ha richiesto l’intervento dei pompieri per la rimozione di alberi rovinati sulle strade; una pianta è caduta sulla viabilità pubblica di Gemona e una è caduta sulla statale “di Uccea”, in Alta Val Torre, rimossa dai vigili del fuoco di Gemona. A Rigolato, invece, nella frazione di Ludaria, le raffiche di vento hanno danneggiato la copertura della chiesa: per la messa in sicurezza delle coperture stanno intervenendo i pompieri volontari di Rigolato con il supporto dell’autoscala del Comando di Udine.