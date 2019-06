Intervento della Polizia locale di Udine in via Cairoli 4, verso le 16:30 di oggi, per la caduta di alcuni calcinacci da un edificio in stato di abbandono. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine per valutare la portata del dissesto statico e mettere in sicurezza l'area con una transennatura di circa 20 metri di marciapiede. Due automobili sono state spostate per la completa messa in sicurezza dell'area.