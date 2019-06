Via Mercatovecchio, cantiere al via

Dovrebbero partire domani gli attesi lavori di riqualificazione di via Mercatovecchio. “Dopo la sigla dell’accordo con la ditta appaltatrice e tempo permettendo”, conferma il vice sindaco del Comune di Udine, Loris Michelini, “domani la strada sarà chiusa. Il cantiere sarà suddiviso in due lotti: il primo contiamo di completarlo entro settembre, in tempo per Friuli Doc. Il secondo, quello verso la Biblioteca, puntiamo invece a ultimarlo entro Natale”.

“E’ un lavoro importante e impegnativo, perché non riguarda solo la pietra piasentina e il porfido, ma anche la rete fognaria”, continua Michelini. “Il Consiglio comunale ha deliberato che via Mercatovecchio sarà zona a traffico limitato. Pensiamo a una ridefinizione completa dell’asse viario del trasporto pubblico locale”.

La Giunta, poi, ha varato uno stanziamento di 500mila euro per il rifacimento dei marciapiedi, con cantieri che interesseranno 14 strade. Si tratta di via Valeggio, via Mameli, via Morosina, via Forni di Sotto, via Mantova, via Gorghi, via Dei Rizzani, via Villalta, via Volturno, via Gabelli, via Cormor Alto, via Martignacco, via Baldasseria Media e via Dei Molini.