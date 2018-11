Viabilità modificata a Udine per il 'Contro la violenza di genere'

Sabato 24 novembre 2018, in occasione del corteo “contro la violenza di genere”, dalle ore 15:00 alle ore 18:30 circa in piazza della Repubblica ed in via Carducci, nel tratto tra piazza della Repubblica e via Giusti, sarà istituito il divieto di sosta temporaneo – zona rimozione coatta e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli; dalle ore 18:00 circa e per il tempo strettamente necessario al transito del corteo, sarà in vigore la progressiva istituzione del divieto di transito nelle seguenti vie e piazze: Giusti, Aquileia, Vittorio Veneto, Libertà, Mercatovecchio, Marconi, Sarpi, Matteotti e lungo le strade che conducono a quelle indicate.