Viabilità modificata a Udine per manifestazioni sportive

In occasione della manifestazioni “21° Triathlon Sprint Città di Udine - Insieme a Gianluca” e “20° Triathlon Kids - Insieme a Gianluca”, la viabilità del centro contadino subirà le seguenti modifiche.



Dalle ore 20:00 di sabato 22 giugno alle 20:00 di domenica 23 giugno, in via AMPEZZO sarà in vigore l’istituzione del divieto di sosta temporaneo 0-24 - zona rimozione coatta su ambo i lato della carreggiata.



Domenica 23 giugno saranno in vigore le seguenti limitazioni:



- dalle ore 6:00 alle ore 19:00 sarà istituito il divieto di sosta temporaneo 0-24 - zona rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata, nelle seguenti vie e piazze: SAN DANIELE (tratto compreso tra via Sacile e piazzale Diacono), TOLMEZZO (tratto compreso tra via Martignacco e via Sacile), SACILE (da via San Daniele a via Tolmezzo), PORDENONE (tratto compreso tra via Martignacco e via S. Vita), E. di COLLOREDO (tra via Sacile e via S. Vito), via S. VITO (tra via E. di Colloredo e via Pordenone), via SPILIMBERGO (da via Pordenone a via Moggio) MARTIGNACCO (nel tratto compreso tra p.le Diacono e viale Cadore/del Cotonificio), A. L. MORO, MANTICA, MAZZINI, PALLADIO, SAN CRISTOFORO, BARTOLINI, MARCONI, MERCATOVECCHIO, PORTANUOVA, I MAGGIO (lato sottocastello da via Portanuova alla salita pedonale al castello lato nord - area meglio identificata in loco), DIVISIONE JULIA, DECIANI (tratto compreso tra via Divisione Julia e via A. L. Moro) parcheggio dello Stadio (tratto di collegamento tra via Mainerio e via Candonio);



- dalle ore 6:00 alle ore 20:00, in via AMPEZZO e in piazzale DIACONO (bretella di collegamento tra via San Daniele e via Martignacco) sarà istituito il divieto di transito per ogni categoria di veicoli;



- dalle ore 9:30 alle 13:30, il divieto di transito per ogni categoria di veicoli, nelle seguenti vie e piazze insistenti sul percorso di gara e/o circondate da esso: TOLMEZZO (tratto compreso tra le vie Martignacco e Spilimbergo), SACILE (tra via S. Daniele e via Tolmezzo), PORDENONE (tratto compreso tra le vie Martignacco e S. Vita), E. di COLLOREDO (tra via Sacile e via S. Vita), via S. VITO (tra via E. di Colloredo e via Pordenone), via SPILIMBERGO (da via Pordenone a via Moggio), MARTIGNACCO (tratto compreso tra via del Cotonificio/Cadore e p.le Diacono), DEL COTONIFICIO (da via Martignacco a via Pasolini), LATISANA (all'intersezione con via Tolmezzo), PIERI (nel tratto di intersezione con la rotatoria sotto il cavalcavia "S. Pertini"), PASOLINI (dalla rotonda sotto il cavalcavia "S. Pertini" di via Pieri fino a via dell'Emigrazione/G. Mainerio), ACADEMIUTA DE LENGHE FURLANE, delle SCIENZE e VALBRUNA (all'intersezione con via Academiuta de Lenghe Furlane);



alle ore 14:00 alle 18:30, il divieto di transito per ogni categoria di veicoli, nelle seguenti vie e piazze insistenti sul percorso di gara e/o circondate da esso: DIACONO, MICESIO, SAN DANIELE da p.le Osoppo a via S. Vito), DI TOPPO (da p.le Diacono a via Divisione Julia), DIVISIONE JULIA, DECIANI, A.L. MORO, MANTICA, MAZZINI, PALLADIO, S. CRISTOFORO, BARTOLINI, MARCONI, MERCATOVECCHIO, LIBERTÀ, SALITA CASTELLO, SOTTOMONTE, DEL COTONIFICIO (dal via Martignacco a via Aonez), PIERI (nel tratto di intersezione con la rotatoria sotto il cavalcavia Sandro Pertini), PASOLINI, ACADEMIUTA DE LENGHE FURLANE, DELLE SCIENZE, DEL COTONIFICIO (da via Freschi a via Martignacco);



partire dalle ore 06:00 (a seconda delle vie interessate dalle varie competizioni) alle ore 18:30, l’apposizione del segnale di divieto di transito in con-ispondenza delle aree d'intersezione: Pieri + Latisana, Pieri + Sacile, Nimis + Tolmezzo, Tolmezzo + Spilimbergo, Volontari + Pordenone, San Vito al Tagliamento + E. Di Colloredo, Pordenone + Spilimbergo, San Vita al Tagliamento + San Daniele, Cadere - sulla bretella che inizia all'imbocco del cavalcavia, Pieri - agli imbocchi del cavalcavia, Pasolini + rotonda Cadore/Pieri, Mantova + delle Scienze, Volontari della Libertà + San Daniele, Chiusaforte + Pieri, Chiusaforte + Aonez, Chiusaforte+Freschi, delle Scienze + Cotonificio, delle Scienze (curva sopra il canale Ledra), Cotonificio+Freschi, delle Scienze + Bergamo e comunque ove necessiti.