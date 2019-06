Viabilità modificata per il 'Mazzetto di San Giovanni'

Domenica 23 giugno, in occasione della tradizionale manifestazione del “Mazzetto di San Giovanni”, in via Cosattini e largo dei Pecile (nel tratto tra via dei Torriani e via Deganutti), dalle ore 17:00 alle ore 24:00 sarà in vigore il divieto di transito, con deviazione lungo i seguenti percorsi: via Cosattini, svolta a destra verso via Baldissera/Marinoni o a sinistra verso via Mazzini(San Cristoforo; via D’Aronco est, obbligo di proseguire diritti verso via D’Aronco ovest, in cui il senso di marcia verrà invertito nel tratto tra via Cosattini e via Marinoni (la direzione favorevole sarà quindi da est a ovest); all’intersezione con via Marinoni i veicoli provenienti da via D’Aronco dovranno fermarsi e dare la precedenza (stop). Dalle ore 8:00 alle re 24:00, sarà istituito il divieto di fermata nei tratti interessati dalle occupazioni.